В центрі Одеси сталася стрілянина, поранено трьох осіб

Деталі

Повідомлення про те, що на вулиці Катериненській сталася стрілянина, надійшло до поліції сьогодні вранці.

Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що між двома компаніями молодиків відбулася бійка, під час якої один із її учасників, 1989 року народження, розпочав стрілянину з травматичної зброї. Непроникаючі поранення отримали троє осіб. Медичну допомогу їм надали на місці.

Як зазначили в поліції, відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Зараз учасники інциденту надають пояснення у відділі поліції. Повні обставини події встановлюються.

Доповнення

У кафе в Дніпрі невідомі чоловіки влаштували стрілянину та пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу.