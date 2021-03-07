В центре Одессы произошла перестрелка, ранены трое человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одессе между компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из участников открыл огонь из травматического оружия. В результате стрельбы ранения получили три человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Детали
Сообщение о том, что на улице Екатерининской произошла стрельба, поступило в полицию сегодня утром.
Выездом на место происшествия правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых произошла драка, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия. Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте.
Как отметили в полиции, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас участники инцидента дают объяснения в отделе полиции. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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