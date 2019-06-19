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Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 21 человека

Киев • УНН

 • 8749 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. По меньшей мере 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Об этом сообщил в среду телеканал NHK, передает УНН.

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 21 человека

Большинство пострадавших — пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений через подземные толчки.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Сначала сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была снижена до 6,7. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до 1 м, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.

Железнодорожный транспорт в префектурах Ниигата и Ямагата работает в обычном режиме. Нарушено электроснабжение также практически полностью восстановлено.

Напомним, в результате серии землетрясений в Китае число пострадавших возросло до почти 200 человек.

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