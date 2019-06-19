Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 21 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По меньшей мере 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Об этом сообщил в среду телеканал NHK, передает УНН.
Большинство пострадавших — пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений через подземные толчки.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Сначала сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была снижена до 6,7. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до 1 м, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.
Железнодорожный транспорт в префектурах Ниигата и Ямагата работает в обычном режиме. Нарушено электроснабжение также практически полностью восстановлено.
Напомним, в результате серии землетрясений в Китае число пострадавших возросло до почти 200 человек.