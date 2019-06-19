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В результаті землетрусу в Японії постраждали 15 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Щонайменше 15 людей постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,7, який стався у вівторок в Японському морі. Про це повідомило в середу інформаційне агентство Kyodo з посиланням на владу Японії, передає УНН.

В результаті землетрусу в Японії постраждали 15 людей

За їхніми даними, дев'ять осіб отримали травми в префектурі Ямагата, чотири - в Ніїгата, ще по одній людині постраждали в префектурах Міягі і Ісікава.

Національне метеорологічне управління країни повідомило про небезпеку зсувів в регіонах, порушених стихією. Також відомство попередило про можливість нових землетрусів аналогічної сили протягом найближчого тижня в Ямагата і Ніїгата, повідомляє Kyodo.

Епіцентр землетрусу, що стався знаходився біля узбережжя префектури Ямагата, осередок залягав на глибині близько 10 км під дном Японського моря. Спочатку повідомлялося про магнітуду 6,8, проте сейсмологи знизили її до 6,7. Після землетрусу сталося близько 10 афтершоків магнітудою до 4,1.

Влада спочатку оголосила загрозу цунамі, проте згодом вона була скасована. В результаті удару стихії кілька тисяч будинків залишилися без світла.

Нагадаємо, в результаті серії землетрусів у Китаї кількість постраждалих зросла до майже 200 осіб.

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