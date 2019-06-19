В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По меньшей мере 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник в Японском море. Об этом сообщил в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на власти Японии, передает УНН.
По их данным, девять человек получили травмы в префектуре Ямагата, четыре - в Ниигата, еще по одному человеку пострадали в префектурах Мияги и Исикава.
Национальное метеорологическое управление страны сообщило об опасности оползней в регионах, затронутых стихией. Также ведомство предупредило о возможности новых землетрясений аналогичной силы в течение ближайшей недели в Ямагата и Ниигата, сообщает Kyodo.
Эпицентр землетрясения, произошедшего находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 10 км под дном Японского моря. Сначала сообщалось о магнитуде 6,8, однако сейсмологи снизили ее до 6,7. После землетрясения произошло около 10 афтершоков магнитудой до 4,1.
Власти сначала объявили угрозу цунами, однако впоследствии она была отменена. В результате удара стихии несколько тысяч домов остались без света.
Напомним, в результате серии землетрясений в Китае число пострадавших возросло до почти 200 человек.