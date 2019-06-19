В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

По их данным, девять человек получили травмы в префектуре Ямагата, четыре - в Ниигата, еще по одному человеку пострадали в префектурах Мияги и Исикава.

Национальное метеорологическое управление страны сообщило об опасности оползней в регионах, затронутых стихией. Также ведомство предупредило о возможности новых землетрясений аналогичной силы в течение ближайшей недели в Ямагата и Ниигата, сообщает Kyodo.

Эпицентр землетрясения, произошедшего находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 10 км под дном Японского моря. Сначала сообщалось о магнитуде 6,8, однако сейсмологи снизили ее до 6,7. После землетрясения произошло около 10 афтершоков магнитудой до 4,1.

Власти сначала объявили угрозу цунами, однако впоследствии она была отменена. В результате удара стихии несколько тысяч домов остались без света.

Напомним, в результате серии землетрясений в Китае число пострадавших возросло до почти 200 человек.