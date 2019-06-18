Біля берегів Японії стався землетрус: оголошено загрозу цунамі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У вівторок в Японському морі поруч з префектурою Ямагата стався землетрус магнітудою 6,8. Про це повідомило національне метеорологічне управління Японії, передає УНН.
Землетрус стався о 22:22 за місцевим часом. Епіцентр знаходився біля узбережжя префектури Ямагата, вогнище - на глибині близько 10 км.
Сповіщення про цунамі поширюються для префектури Ямагата, Ніїгата і Ішикава.
"Морська загроза присутня. Вийдіть з води і негайно покиньте прибережні райони. Через ризик триваючих сильних течій не заходьте в море і не наближайтеся до прибережних районів, поки рекомендації не будуть скасовані", - йдеться в оповіщенні.
Як повідомляв УНН, жертвами землетрусу на південному заході Китаю в провінції Сичуань стали 12 осіб, 134 людини отримали різні травми.