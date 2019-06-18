Серия землетрясений в Китае: число пострадавших возросло до 134

Землетрясение с эпицентром в уезде Чаннин города Ибин магнитудой 6 было зафиксировано в понедельник в 20:55 по местному времени (17:55 Киев). Очаг залегал на глубине около 16 км.

Ранее сообщалось о 11 погибших и 122 пострадавших.

Позже в этом же районе произошло еще несколько повторных подземных толчков с различной магнитудой. Провинциальная сейсмологическая служба прогнозирует, что в данном районе больше не ожидается сильных колебаний почвы.

Сейчас в районах бедствия работают спасательные службы и около 116 пожарных расчетов, которые оценивают масштабы разрушений и принимают необходимые меры по ликвидации последствий землетрясения. К жертвам среди местного населения в большинстве случаев привело повреждения зданий.

Спасатели продолжают поиск тех, кто еще может находиться под завалами.