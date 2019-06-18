Серия землетрясений в Китае: число пострадавших возросло до 134
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Жертвами землетрясения на юго-западе Китая в провинции Сычуань стали 12 человек, 134 человека получили различные травмы. Такие данные приводит шанхайский новостной портал "Пенпай" со ссылкой на провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Землетрясение с эпицентром в уезде Чаннин города Ибин магнитудой 6 было зафиксировано в понедельник в 20:55 по местному времени (17:55 Киев). Очаг залегал на глубине около 16 км.
Ранее сообщалось о 11 погибших и 122 пострадавших.
Позже в этом же районе произошло еще несколько повторных подземных толчков с различной магнитудой. Провинциальная сейсмологическая служба прогнозирует, что в данном районе больше не ожидается сильных колебаний почвы.
Сейчас в районах бедствия работают спасательные службы и около 116 пожарных расчетов, которые оценивают масштабы разрушений и принимают необходимые меры по ликвидации последствий землетрясения. К жертвам среди местного населения в большинстве случаев привело повреждения зданий.
Спасатели продолжают поиск тех, кто еще может находиться под завалами.