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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Серия землетрясений в Китае: число пострадавших возросло до 134

Киев • УНН

 • 11476 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Жертвами землетрясения на юго-западе Китая в провинции Сычуань стали 12 человек, 134 человека получили различные травмы. Такие данные приводит шанхайский новостной портал "Пенпай" со ссылкой на провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Серия землетрясений в Китае: число пострадавших возросло до 134

Землетрясение с эпицентром в уезде Чаннин города Ибин магнитудой 6 было зафиксировано в понедельник в 20:55 по местному времени (17:55 Киев). Очаг залегал на глубине около 16 км.

Ранее сообщалось о 11 погибших и 122 пострадавших.

Позже в этом же районе произошло еще несколько повторных подземных толчков с различной магнитудой. Провинциальная сейсмологическая служба прогнозирует, что в данном районе больше не ожидается сильных колебаний почвы.

Сейчас в районах бедствия работают спасательные службы и около 116 пожарных расчетов, которые оценивают масштабы разрушений и принимают необходимые меры по ликвидации последствий землетрясения. К жертвам среди местного населения в большинстве случаев привело повреждения зданий.

Спасатели продолжают поиск тех, кто еще может находиться под завалами.

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