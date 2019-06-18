Кількість жертв землетрусу в Китаї зросла до 11, понад сотні постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Кількість жертв землетрусу на південному заході Китаю зросла до 11 осіб, ще 122 постраждали. Про це повідомило у вівторок Центральне телебачення Китаю, передає УНН.
Епіцентр землетрусу знаходився в 19 км на південний схід від повіту Чаннін (провінція Сичуань). Осередок залягав на глибині 10 км.
Сейсмічна активність магнітудою 5,9 було зафіксовано в понеділок о 22:50 за місцевим часом (17:50 Київ) на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу.
Раніше надійшла інформація про як мінімум шість загиблих і 75 постраждалих.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,2 стався у неділю, 16 червня, в районі архіпелагу Кермадек.