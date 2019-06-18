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Число жертв землетрясения в Китае возросло до 11, свыше сотни пострадали

Киев • УНН

 • 9860 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 11 человек, еще 122 пострадали. Об этом сообщил во вторник Центральное телевидение Китая, передает УНН.

Число жертв землетрясения в Китае возросло до 11, свыше сотни пострадали

Эпицентр землетрясения находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.

Сейсмическая активность магнитудой 5,9 было зафиксирована в понедельник в 22:50 по местному времени (17:50 Киев) на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.

Ранее поступила информация о как минимум шести погибших и 75 пострадавших.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье, 16 июня, в районе архипелага Кермадек.

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