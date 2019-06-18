Число жертв землетрясения в Китае возросло до 11, свыше сотни пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 11 человек, еще 122 пострадали. Об этом сообщил во вторник Центральное телевидение Китая, передает УНН.
Эпицентр землетрясения находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.
Сейсмическая активность магнитудой 5,9 было зафиксирована в понедельник в 22:50 по местному времени (17:50 Киев) на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.
Ранее поступила информация о как минимум шести погибших и 75 пострадавших.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье, 16 июня, в районе архипелага Кермадек.