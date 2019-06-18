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У Китаї стався ще один потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Серія повторних підземних поштовхів магнітудою 5,3 зафіксовано у вівторок в районі міста Ібінь провінції Сичуань на південному заході КНР. Про це повідомив Китайський сейсмологічний центр, передає УНН.

У Китаї стався ще один потужний землетрус

За його даними, землетрус стався о 07:34 за місцевим часом (2:34 Київ), осередок залягало на глибині 17 км.

Раніше надійшла інформація про 11 загиблих і 122 постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 5,9 в тому ж регіоні, яке відбулося в понеділок о 22:50 за місцевим часом (17:50 Київ) на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу.

Епіцентр першого землетрусу також знаходився в районі міста Ібінь, в 19 км на південний схід від повіту Чаннін (провінція Сичуань). Осередок залягав на глибині 10 км.

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