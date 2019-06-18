В Китае произошло еще одно мощное землетрясение

По его данным, землетрясение произошло в 7:34 по местному времени (2:34 Киев), центр залегал на глубине 17 км.

Ранее поступила информация о 11 погибших и 122 пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в том же регионе, которое состоялось в понедельник в 22:50 по местному времени (17:50 Киев) на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.

Эпицентр первого землетрясения также находился в районе города Ибинь, в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.