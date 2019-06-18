Серія землетрусів у Китаї: кількість постраждалих зросла до 134
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Жертвами землетрусу на південному заході Китаю в провінції Сичуань стали 12 осіб, 134 людини отримали різні травми. Такі дані наводить шанхайський новинний портал “Пенпай” з посиланням на провінційне Управління з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Землетрус з епіцентром в повіті Чаннін міста Ібін магнітудою 6 було зафіксовано в понеділок о 20:55 за місцевим часом (17:55 Київ). Осередок залягав на глибині близько 16 км.
Раніше повідомлялося про 11 загиблих і 122 постраждалих.
Пізніше в цьому ж районі сталося ще кілька повторних підземних поштовхів з різною магнітудою. Провінційна сейсмологічна служба прогнозує, що в даному районі більше не очікується сильних коливань грунту.
Наразі в районах лиха працюють рятувальні служби і близько 116 пожежних розрахунків, які оцінюють масштаби руйнувань і вживають необхідних заходів щодо ліквідації наслідків землетрусу. До жертв серед місцевого населення в більшості випадках призвело пошкодження будівель.
Рятувальники продовжують пошук тих, хто ще може перебувати під завалами.