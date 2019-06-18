У берегов Японии произошло землетрясение: объявлена угроза цунами

Землетрясение произошло в 22:22 по местному времени. Эпицентр находился у побережья префектуры Ямагата, очаг - на глубине около 10 км.



Оповещения о цунами распространяются для префектуры Ямагата, Ниигата и Ишикава.



"Морская угроза присутствует. Выйдите из воды и немедленно покиньте прибрежные районы. Из-за риска продолжающихся сильных течений не заходите в море и не приближайтесь к прибрежным районам, пока рекомендации не будут отменены", - говорится в оповещении.



Как сообщал УНН, жертвами землетрясения на юго-западе Китая в провинции Сычуань стали 12 человек, 134 человека получили различные травмы.