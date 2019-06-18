Серія землетрусів у Китаї: кількість постраждалих зросла до майже 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Жертвами землетрусу на південному заході Китаю в провінції Сичуань стало 13 осіб, близько 200 людей отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhuanet.
Станом на 16:00 загинуло 13 людей, а близько 200 отримали поранення. Раніше повідомлялося про 12 загиблих і 134 постраждалих.
Як повідомляв УНН, підземні поштовхи магнітудою 5,9 зафіксовано в понеділок на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу на південному заході країни.
Також, серія повторних підземних поштовхів магнітудою 5,3 зафіксовано у вівторок в районі міста Ібінь провінції Сичуань на південному заході КНР.