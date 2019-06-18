Серия землетрясений в Китае: число пострадавших возросло до почти 200 человек

По состоянию на 16:00 погибли 13 человек, а около 200 получили ранения. Ранее сообщалось о 12 погибших и 134 пострадавших.

Как сообщал УНН, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировано в понедельник на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе страны.

Также, серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксировано во вторник в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР.