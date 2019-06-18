Серия землетрясений в Китае: число пострадавших возросло до почти 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Жертвами землетрясения на юго-западе Китая в провинции Сычуань стали 13 человек, около 200 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
По состоянию на 16:00 погибли 13 человек, а около 200 получили ранения. Ранее сообщалось о 12 погибших и 134 пострадавших.
Как сообщал УНН, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировано в понедельник на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе страны.
Также, серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксировано во вторник в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР.