Кількість постраждалих внаслідок землетрусу у Японії збільшилась до 21 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Щонайменше 21 людина постраждала в Японії в результаті сильного землетрусу магнітудою 6,7, який стався у вівторок ввечері в Японському морі поруч з префектурою Ямагата. Про це повідомив в середу телеканал NHK, передає УНН.
Більшість постраждалих - літні люди, які отримали різні травми в результаті падінь через підземні поштовхи.
Раніше повідомлялось про 15 постраждалих.
Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Ямагата, осередок залягав на глибині близько 14 км під дном Японського моря. Спочатку повідомлялося про магнітуду 6,8, потім її оцінка була знижена до 6,7. Сейсмологи також оголосили про загрозу цунамі заввишки до 1 м, проте на узбережжі був зафіксований лише незначний підйом рівня приливних хвиль.
Залізничний транспорт в префектурах Ніїгата і Ямагата працює в звичайному режимі. Порушене електропостачання також практично повністю відновлено.
Нагадаємо, в результаті серії землетрусів у Китаї кількість постраждалих зросла до майже 200 осіб.