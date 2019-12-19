Число пострадавших во время протеста возле стадиона "Камп Ноу" в Барселоне увеличилось до 60
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере 60 человек пострадали в среду в ходе столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полицией возле стадиона "Камп Ноу" в испанской Барселоне, где состоялся футбольный матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом". Об этом сообщила газета El Periódico, передает УНН.
По данным издания, 13 пострадавшим потребовалась госпитализация. Девять человек были арестованы полицией города.
Ранее УНН сообщал о 46 пострадавших.
Отмечается, что среди участников акции протеста, есть молодые люди в капюшонах и с масками на лицах. Кое-кто начал бросать в полицейских различные предметы, а также сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. Региональная полиция применила против манифестантов силу, в том числе специальные снаряды из пенопласта. Пока сообщалось об одном задержанном.
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Матч между “Реалом” и “Барселоной” должен был пройти 26 октября, но был перенесен из-за беспорядков в Каталонии. Сторонники независимости устраивали в октябре акции протеста против вердикта Верховного суда Испании в деле каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.
Protests in Barcelona on #Catalonia Independence damaged public property too #CataloniaIsNOTspain #protesthopping pic.twitter.com/D9VGdh3ejC— Yawer. (@Biryani_) December 18, 2019