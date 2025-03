Число пострадавших во время протеста возле стадиона "Камп Ноу" в Барселоне увеличилось до 60

По данным издания, 13 пострадавшим потребовалась госпитализация. Девять человек были арестованы полицией города.

Ранее УНН сообщал о 46 пострадавших.

Отмечается, что среди участников акции протеста, есть молодые люди в капюшонах и с масками на лицах. Кое-кто начал бросать в полицейских различные предметы, а также сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. Региональная полиция применила против манифестантов силу, в том числе специальные снаряды из пенопласта. Пока сообщалось об одном задержанном.

Матч между “Реалом” и “Барселоной” должен был пройти 26 октября, но был перенесен из-за беспорядков в Каталонии. Сторонники независимости устраивали в октябре акции протеста против вердикта Верховного суда Испании в деле каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

Protests in Barcelona on #Catalonia Independence damaged public property too #CataloniaIsNOTspain #protesthopping pic.twitter.com/D9VGdh3ejC

— Yawer. (@Biryani_) December 18, 2019