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Кількість постраждалих під час протесту біля стадіону "Камп Ноу" в Барселоні збільшилася до 60

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше 60 людей постраждали в середу в ході зіткнень між прихильниками незалежності Каталонії і поліцією біля стадіону “Камп Ноу” в іспанській Барселоні, де відбувся футбольний матч між “Барселоною” і мадридським “Реалом”. Про це повідомила газета El Periódico, передає УНН.

За даними видання, 13 постраждалим потрібна госпіталізація. Дев’ять чоловік були арештовані поліцією міста.

Раніше УНН повідомляв про 46 постраждалих.

Зазначається, що серед учасників акції протесту, є молоді люди в капюшонах і з масками на обличчях. Дехто почав кидати в поліцейських різні предмети, а також споруджувати барикади і підпалювати сміттєві контейнери. Регіональна поліція застосувала проти маніфестантів силу, в тому числі спеціальні снаряди з пінопласту. Поки повідомлялося про одного затриманого.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Реал” і “Барселона” зіграли внічию в перенесеному матчі “Ель-класико”

Матч між “Реалом” і “Барселоною” повинен був пройти 26 жовтня, але був перенесений через заворушення в Каталонії. Прихильники незалежності влаштовували в жовтні акції протесту проти вердикту Верховного суду Іспанії у справі каталонських політиків, які причетні до організації незаконного референдуму про незалежність 2017 року.

Protests in Barcelona on #Catalonia Independence damaged public property too  #CataloniaIsNOTspain #protesthopping pic.twitter.com/D9VGdh3ejC

— Yawer. (@Biryani_) December 18, 2019

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