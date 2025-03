Кількість постраждалих під час протесту біля стадіону "Камп Ноу" в Барселоні збільшилася до 60

За даними видання, 13 постраждалим потрібна госпіталізація. Дев’ять чоловік були арештовані поліцією міста.

Раніше УНН повідомляв про 46 постраждалих.

Зазначається, що серед учасників акції протесту, є молоді люди в капюшонах і з масками на обличчях. Дехто почав кидати в поліцейських різні предмети, а також споруджувати барикади і підпалювати сміттєві контейнери. Регіональна поліція застосувала проти маніфестантів силу, в тому числі спеціальні снаряди з пінопласту. Поки повідомлялося про одного затриманого.

Матч між “Реалом” і “Барселоною” повинен був пройти 26 жовтня, але був перенесений через заворушення в Каталонії. Прихильники незалежності влаштовували в жовтні акції протесту проти вердикту Верховного суду Іспанії у справі каталонських політиків, які причетні до організації незаконного референдуму про незалежність 2017 року.

Protests in Barcelona on #Catalonia Independence damaged public property too #CataloniaIsNOTspain #protesthopping pic.twitter.com/D9VGdh3ejC

— Yawer. (@Biryani_) December 18, 2019