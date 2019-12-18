Під час протесту біля стадіону "Камп Ноу" в Барселоні постраждали 46 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше 46 людей постраждали в середу під час зіткнень між прихильниками незалежності Каталонії і поліцією біля стадіону "Камп Ноу" в Барселоні, де відбувся футбольний матч між "Барселоною" і мадридським "Реалом". Про це повідомила газета El Periódico, передає УНН.
За даними видання, дев'ять чоловік були арештовані поліцією міста.
Зазначається, що серед учасників акції протесту, є молоді люди в капюшонах і з масками на обличчях. Дехто почав кидати в поліцейських різні предмети, а також споруджувати барикади і підпалювати сміттєві контейнери. Регіональна поліція застосувала проти маніфестантів силу, в тому числі спеціальні снаряди з пінопласту. Поки повідомлялося про одного затриманого.
Матч між "Реалом" і "Барселоною" повинен був пройти 26 жовтня, але був перенесений через заворушення в Каталонії. Прихильники незалежності влаштовували в жовтні акції протесту проти вердикту Верховного суду Іспанії у справі каталонських політиків, які причетні до організації незаконного референдуму про незалежність 2017 року.