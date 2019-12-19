"Реал" і "Барселона" зіграли внічию в перенесеному матчі "Ель-класико"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В рамках перенесеного 10-го туру чемпіонату Іспанії – Прімери, каталонська "Барселона" на рідному стадіоні приймала мадридський "Реал", передає кореспондент УНН.
Наприкінці 10-ї хвилини дотепний пас п’ятою Іско завершився першою небезпекою у воріт “блаугранос” — Тер Штеген забрав м’яч після спроби Бенземи. Згодом вже польовий гравець каталонців господарів головою виніс м’яч з лінії власних воріт.
В середині тайму вже Серхіо Рамос у падінні виніс м’яч з власних воріт після удару Мессі. Гострий дальній удар продемонстрував Федеріко Вальверде — Тер Штеген зіграв надійно. Наприкінці години гри Мессі вивели на ударну позицію, проте аргентинець зіграв не притаманно для себе — не зумів обробити м’яч.
Як наслідок два нулі на табло “Камп Ноу”, які призвели до продовження двовладдя в таблиці Прімери — по 36 очок.
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Нагадаємо, що ситуація в Каталонії призвела до вимушеного перенесення “Ель-класико”.