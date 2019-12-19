"Реал" и "Барселона" сыграли вничью в перенесенном матче "Эль-классико"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В рамках перенесенного 10-го тура чемпионата Испании - Примеры каталонская "Барселона" на родном стадионе принимала мадридский "Реал", передает корреспондент УНН.
В конце 10-й минуты остроумный пас пяткой Иско завершился первой опасностью у ворот “блаугранос” — Тер Штеген забрал мяч после попытки Бензема. Впоследствии уже полевой игрок каталонцев хозяев головой вынес мяч с линии собственных ворот.
В середине тайма уже Серхио Рамос в падении вынес мяч из собственных ворот после удара Месси. Острый дальний удар продемонстрировал Федерико Вальверде — Тер Штеген сыграл надежно. В конце часа игры Месси вывели на ударную позицию, однако аргентинец сыграл не свойственно для себя — не сумел обработать мяч.
В результате два нуля на табло “Камп Ноу”, которые привели к продолжению двоевластия в таблице Примеры — по 36 очков.
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Напомним, что ситуация в Каталонии привела к вынужденному переноса “Эль-классико”.