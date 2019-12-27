Число пострадавших при подавлении бунта в Кропивницкому СИЗО увеличилась до 82

"У мужчин различные повреждения, есть и тяжелые. По словам заключенных, их пытали несколько дней - с 18 по 22 декабря. Стабилизировать обстановку можно только совместными усилиями пенитенциариев, юристов, сотрудников правоохранительных органов и др. В настоящее время пытаются организовать такую площадку для широкого обсуждения", - сказала Паскевская.

"Мы стараемся создать такую площадку, чтобы все сели и спланировали единый алгоритм действий. Постепенно уже ситуация немного меняется в положительном смысле, но, конечно, она требует дальнейшего реагирования и, я думаю, дальнейшего контроля", - отметила она.

Напомним, 17 декабря один из заключенных избил женщину-психолога и призвал к неповиновению других. Во время стабилизации ситуации группа быстрого реагирования применила к заключенным спецсредства.