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Кількість постраждалих під час придушення бунту в Кропивницькому СІЗО збільшилась до 82

Кількість постраждалих під час придушення бунту в Кропивницькому СІЗО збільшилась до 82

Київ • УНН

 • 19494 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Під час придушення бунту в Кропивницькому СІЗО постраждали вже 82 людини. Про це кореспонденту УНН повідомила голова комітету громадської ради при Мін’юсті Юлія Паскевська.

"У чоловіків різні ушкодження, є й тяжкі. За словами арештантів, їх катували кілька днів – із 18 по 22 грудня. Стабілізувати обстановку можна лише спільними зусиллями пенітенціаріїв, юристів, правоохоронців та інших. Нині намагаються організувати такий майданчик для широкого обговорення", - сказала Паскевська.

"Ми намагаємося створити такий майданчик, аби всі сіли і спланували єдиний алгоритм дій. Поступово вже ситуація трохи змінюється в позитивному сенсі, але, звісно, вона потребує подальшого реагування і, я думаю, подальшого контролю", - зазначила вона.

Нагадаємо, 17 грудня один із в’язнів побив жінку-психолога та закликав до непокори інших. Під час стабілізації ситуації група швидкого реагування застосувала до ув’язнених спецзасоби.

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