Кількість постраждалих під час придушення бунту в Кропивницькому СІЗО збільшилась до 82
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Під час придушення бунту в Кропивницькому СІЗО постраждали вже 82 людини. Про це кореспонденту УНН повідомила голова комітету громадської ради при Мін’юсті Юлія Паскевська.
"У чоловіків різні ушкодження, є й тяжкі. За словами арештантів, їх катували кілька днів – із 18 по 22 грудня. Стабілізувати обстановку можна лише спільними зусиллями пенітенціаріїв, юристів, правоохоронців та інших. Нині намагаються організувати такий майданчик для широкого обговорення", - сказала Паскевська.
"Ми намагаємося створити такий майданчик, аби всі сіли і спланували єдиний алгоритм дій. Поступово вже ситуація трохи змінюється в позитивному сенсі, але, звісно, вона потребує подальшого реагування і, я думаю, подальшого контролю", - зазначила вона.
Нагадаємо, 17 грудня один із в’язнів побив жінку-психолога та закликав до непокори інших. Під час стабілізації ситуації група швидкого реагування застосувала до ув’язнених спецзасоби.