Количество больных COVID-19 в Хмельницкой области выросло до 36
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Хмельницкой области COVID-19 заболело уже 36 человек. Зафиксировано 2 летальных случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Хмельницкой ОГА в Facebook.
"STOP COVID-19. Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 10:45 15 апреля в Хмельницкой области 36 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 3 выздоровели, 2 летальных случая, 1 на контроле Черновицкого лабораторного центра", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100.