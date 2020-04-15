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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 856 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 18738 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 38381 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 42206 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69305 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105200 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130459 просмотра

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Количество больных COVID-19 в Хмельницкой области выросло до 36

Количество больных COVID-19 в Хмельницкой области выросло до 36

Киев  •  УНН

 • 14212 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Хмельницкой области COVID-19 заболело уже 36 человек. Зафиксировано 2 летальных случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Хмельницкой ОГА в Facebook.

"STOP COVID-19. Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 10:45 15 апреля в Хмельницкой области 36 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 3 выздоровели, 2 летальных случая, 1 на контроле Черновицкого лабораторного центра", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100.

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