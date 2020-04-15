Кількість хворих на COVID-19 на Хмельниччині зросла до 36

“STOP COVID-19. Хмельницька ОДА інформує: станом на 10:45 15 квітня в Хмельницькій області 36 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них: 3 одужало, 2 летальних випадки, 1 на контролі Чернівецького лабораторного центру”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3764 випадки COVID-19, кількість смертей перевищила 100.