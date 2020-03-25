Количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Тернопольской области достигло 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский областной лабораторный центр при Минздраве Украины.
“По состоянию на 22 год.45 мин. 25.03.2020р. в Тернопольской области зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сегодня стало известно про четвертую смерть от коронавируса в Украине. Так, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний больной COVID-19.
Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.