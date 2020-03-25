Кількість інфікованих коронавірусом у Тернопільскій області збільшилась до 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у Тернопільскій області сягнуло 15 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Тернопільський обласний лабораторний центр при МОЗ України.
“Станом на 22 год.45 хв. 25.03.2020р. в Тернопільській області зареєстровано 15 лабораторно підтверджених випадків COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо про четверту смерть від коронавірусу в Україні. Так, у інфекційному відділені Тернопільській лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на COVID-19.
Як повідомляв УНН, станом на вечір 25 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.