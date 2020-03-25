Хворий на COVID-19 священник з Тернопільщини перебуває в реанімації – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Хворий на коронавірус священнослужитель з Тернопільської області Олег Винников знаходиться у реанімації. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
“Священик знаходиться у реанімації Тернопільскої клінічної лікарні в важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя”, — написав Геращенко.
Він повідомив, що чоловік, який вранці помер від коронавірусу в області, контактував зі священослужителем 9 березня під час похорон у с. Швейків Монастириського району. Під час помінального обряду були присутніми біля 70-ти осіб.
“Взагалі, за даними епідеміологічного розслідування, проведеного епідеміологами та поліцією, встановлено, що з початку березня священик О. В. контактував близько з 500 особами під час різних релігійних обрядів! Всім цім особам потрібно терміново звертатись за телефонами 102 або 103 та повідомити про факти спілкування зі священником О.В., 1963 р.н., та з померлим Б. 1952 р.н.”, — написав заступник міністра.
Він додав, що на даний час населені пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших блоковані поліцейськими.
“В цьому очагу епідемії вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19. Але ми всі розуміємо, що їх значно більше”, — підсумував Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про четверту смерть від коронавірусу в Україні. Так, у інфекційному відділені Тернопільській лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на COVID-19.