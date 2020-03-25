У Тернопільській області повідомили про першу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У інфекційному відділені Тернопільській лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає УНН.
"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19. Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Висловлюємо співчуття рідним чоловіка", - повідомили у штабі.
Зазначимо, раніше сьогодні у ЦГЗ повідомили про 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні - у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що у жителя Тернополя 1965 р.н. підтверджено випадок захворювання на COVID-19.