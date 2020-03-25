В Тернопольской области сообщили о первой смерти от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний больной COVID-19. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, передает УНН.
"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины", - сообщили в штабе.
Отметим, ранее сегодня в ЦОЗ сообщили о 3 летальных исходах от COVID-19 в Украине - в Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что у жителя Тернополя 1965 г.р. подтвержден случай заболевания COVID-19.