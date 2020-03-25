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У жителя Тернополя підтвердили коронавірус

У жителя Тернополя підтвердили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У жителя Тернополя 1965 р.н. підтверджено випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

"Лабораторно підтверджено перший випадок COVID-19 у мешканця Тернополя", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що чоловік 1965 р.н., був у Австрії. Він отримує необхідну медичну допомогу, обстежується коло контактних осіб.

Так, станом на 08:00 25 березня, на Тернопільщині підтверджено шість випадків захворювання на COVID-19: 4 випадки у мешканців Монастириського району та 1 - у мешканця міста Заліщики.

Нагадаємо, станом на ранок середи в Україні зафіксовано 113 випадків зараження хворобою, що викликається новим коронавірусом.

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