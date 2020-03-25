В Україні зафіксовано 113 випадків зараження COVID-19 - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на ранок середи в Україні зафіксовано 113 випадків зараження хворобою, що викликається новим коронавірусом. Про це йдеться у ранковому зведенні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, передає УНН.
“Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька — 38 (1 померла), м. Київ — 31, Київська — 22, Івано-Франківська — 5 (1 померла), Тернопільська — 4, Дніпропетровська — 2, Житомирська — 2 (1 померла), Запорізька — 2, Львівська — 2, Волинська — 1, Донецька — 1, Луганська — 1, Одеська — 1 та Черкаська — 1. Виписано після лікування 1 особу (Чернівецька область)”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у пресцентрі додали, що за 24 березня “лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область — 13, Київська область — 7, Запорізька область — 2, Тернопільська область — 2, м. Київ — 2, Волинська область — 1, Луганська область — 1 та Одеська область — 1”, — йдеться у повідомленні.
Наразі з боку МОЗ України інформації щодо такої кількості інфікованих не надходило.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня МОЗ повідомляло про 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.