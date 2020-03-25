В Украине зафиксировано 113 случаев заражения COVID-19 - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на утро среды в Украине зафиксировано 113 случаев заражения болезнью, вызываемой новым коронавирусом. Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает УНН.
“По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая — 38 (1 умер), м. Киев — 31, Киевская — 22, Ивано-Франковская — 5 (1 умер), Тернопольская — 4, Днепропетровск — 2, Житомирская — 2 (1 умер), Запорожская — 2, Львовская — 2, Волынская — 1, Донецк — 1, Луганская — 1, Одесская — 1 и Черкасская — 1. Выписаны после лечения 1 человека (Черновицкая область)”, — говорится в сообщении.
В частности, в пресс-центре добавили, что за 24 марта “лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область — 13, Киевская область — 7, Запорожская область — 2, Тернопольская область — 2, г. Киев — 2 Волынская область — 1, Луганская область — 1 и Одесская область — 1”, — говорится в сообщении.
Сейчас со стороны Минздрава Украины информации о таком количестве инфицированных не поступало.
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта Минздрав сообщал про 97 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.