У жителя Тернополя подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. У жителя Тернополя 1965 г.р. подтвержден случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
"Лабораторно подтвержден первый случай COVID-19 у жителя Тернополя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина 1965 г.р., был в Австрии. Он получает необходимую медицинскую помощь, обследуется контактный круг лиц.
Так, по состоянию на 08:00 25 марта, в Тернопольской области подтверждено шесть случаев заболевания COVID-19: 4 случая у жителей Монастырского района и 1 - у жителя города Залещики.
Напомним, по состоянию на утро среды в Украине зафиксировано 113 случаев заражения болезнью, вызываемой новым коронавирусом.