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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61521 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71968 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Больной COVID-19 священник из Тернопольской области находится в реанимации - Геращенко

Больной COVID-19 священник из Тернопольской области находится в реанимации - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 17373 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Больной коронавирусом священнослужитель из Тернопольской области Олег Винников находится в реанимации. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

“Священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь”, — написал Геращенко.

Он сообщил, что мужчина, который утром умер от коронавируса в области, контактировал со священнослужителем 9 марта во время похорон в с. Швейка Монастырского района. Во время поминального обряда присутствовали около 70-ти человек.

“В целом, по данным эпидемиологического расследования, проведенного эпидемиологами и полицией, установлено, что с начала марта священник А. В. контактировал близко с 500 лицами во время различных религиозных обрядов! Всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения со священником А.В., 1963 г.р., и с умершим Б. 1952 г.р.”, — написал заместитель министра.

Он добавил, что в настоящее время населенные пункты Швейка, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими.

“В этом очагу эпидемии уже установлено 5 случаев заражения COVID-19. Но мы все понимаем, что их гораздо больше”, — подытожил Геращенко.

Напомним, сегодня стало известно о четвертой смерти от коронавируса в Украине. Так, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний больной COVID-19.

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