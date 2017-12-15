Несколькометровый провал земли в Киеве произошел из-за коррозии трубы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Провал земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра образовался в Киеве из-за коррозии трубы в канализационном коллекторе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.
Авария произошла на Новодарницком канализационном коллекторе, диаметр которого 2900 мм и глубина залегания - 10 м.
"В результате действия газовой коррозии несущая способность была утрачена и верх трубы разрушился и образовался провал земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра", - отметили в Киевводоканале.
Аварийная бригада водоканала уже прибыла на место происшествия.
Сейчас на углу улиц Горловской и Тростянецкой перекрыто движение транспорта в две полосы и остановлено движение трамвая №8.