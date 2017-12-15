Через обвал грунту в столиці змінять маршрут трамвая
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Через пошкодження трамвайного полотна сьогодні о 14:10 було заблоковано рух трамваїв, які курсують маршрутом №8. Про це УНН у коментарі повідомили у прес-службі Київпастрансу.
Як повідомили у відомстві, на місце події викликали аварійні служби міста та аварійні служби КП "Київпастранс". Зараз встановлюється причина. За даними dtp.kiev.ua, стався обвал грунту.
"Заблокований рух трамвайного маршруту №8. Для забезпечення пасажирських перевезень організовано автобусне сполучення від станції метрополітену "Позняки" до вулиці Славгородської. Трамвай маршруту №8 курсує по маршруту №29", - повідомили у Київпастрансі.
Нагадаємо, біля зупинки трамваю у Києві стався смертельний наїзд на пішохода.