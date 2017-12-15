Из-за обвала грунта в столице изменят маршрут трамвая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Из-за повреждения трамвайного полотна сегодня в 14:10 было заблокировано движение трамваев, курсирующих по маршруту №8. Об этом сообщили в комментарии УНН в пресс-службе Киевпастранса.
Как сообщили в ведомстве, на место происшествия вызвали аварийные службы города и аварийные службы КП "Киевпастранс". Сейчас устанавливается причина. По данным dtp.kiev.ua, произошел обвал грунта.
"Заблокировано движение трамвайного маршрута №8. Для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение от станции метрополитена "Позняки" до улицы Славгородской. Трамвай маршрута №8 курсирует по маршруту №29", - сообщили в Киевпастрансе.
Напомним, возле остановки трамвая в Киеве произошел смертельный наезд на пешехода.