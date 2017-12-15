Из-за обвала грунта в столице изменят маршрут трамвая

Как сообщили в ведомстве, на место происшествия вызвали аварийные службы города и аварийные службы КП "Киевпастранс". Сейчас устанавливается причина. По данным dtp.kiev.ua, произошел обвал грунта.

"Заблокировано движение трамвайного маршрута №8. Для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение от станции метрополитена "Позняки" до улицы Славгородской. Трамвай маршрута №8 курсирует по маршруту №29", - сообщили в Киевпастрансе.

Напомним, возле остановки трамвая в Киеве произошел смертельный наезд на пешехода.