Біля зупинки трамваю у Києв стався смертельний наїзд на пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Смертельна ДТП стала в Києві, на Великі Кільцевій дорозі, біля кінцевої станції 3-го трамваю, повідомляє УНН з посиланням на Facebook порталу dtp.kiev.ua.
"Чоловік і жінка середніх років в не дуже тверезому вигляді хотіли перебігти дорогу в непередбаченому місці. В цей час по Окружний рухалися автомобілі ВАЗ і GreatWall. Жінка, фактично, впала з відбійника під колеса ВАЗ, який її переїхав. Водій автомобіля Great Wall дивом уникнув зіткнення. Від отриманих травм жінка, віком 45-50 років, померла на місці. Чоловік не постраждав, знаходиться на місці і дає свідчення. Обидва водії - тверезі," - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, автомобіль Хюндай на смерть збив пішохода порушника. Чоловік загинув миттєво.