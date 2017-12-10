У остановки трамвая в Киеве произошел смертельный наезд на пешехода

"Мужчина и женщина средних лет в не очень трезвом виде хотели перебежать дорогу в неположенном месте. В это время по Окружной двигались автомобили ВАЗ и GreatWall. Женщина фактически упала с отбойника под колеса ВАЗ, который ее переехал. Водитель автомобиля Great Wall чудом избежал столкновения. От полученных травм женщина в возрасте 45-50 лет, скончалась на месте. Мужчина не пострадал, находится на месте и дает показания. Оба водителя - трезвые ", - говорится в сообщении.

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Напомним, автомобиль Хюндай насмерть сбил пешехода нарушителя. Мужчина погиб мгновенно.