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Кількаметровий провал землі у Києві стався через корозію труби

Кількаметровий провал землі у Києві стався через корозію труби

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Провал земельної ділянки діаметром 6 метрів та глибиною 3,5 метра утворився у Києві через корозію труби у каналізаційному колекторі, передає УНН з посиланням на прес-службу Київводоканалу.

Аварія сталася на Новодарницькому каналізаційному колекторі, діаметр якого 2900 мм та глибина залягання – 10 м.

"Внаслідок дії газової корозії несуща спроможність була втрачена та верх труби зруйнувався і утворився провал земельної ділянки діаметром 6 метрів та глибиною 3,5 метра", - зазначили в Київводоканалі.

Аварійна бригада водоканалу вже прибула на місце події.

Нині на розі вулиць Горлівської та Тростянецької перекрито рух транспорту в дві смуги та зупинено рух трамваю №8.

Українські Національні Новини

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