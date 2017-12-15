Кількаметровий провал землі у Києві стався через корозію труби
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Провал земельної ділянки діаметром 6 метрів та глибиною 3,5 метра утворився у Києві через корозію труби у каналізаційному колекторі, передає УНН з посиланням на прес-службу Київводоканалу.
Аварія сталася на Новодарницькому каналізаційному колекторі, діаметр якого 2900 мм та глибина залягання – 10 м.
"Внаслідок дії газової корозії несуща спроможність була втрачена та верх труби зруйнувався і утворився провал земельної ділянки діаметром 6 метрів та глибиною 3,5 метра", - зазначили в Київводоканалі.
Аварійна бригада водоканалу вже прибула на місце події.
Нині на розі вулиць Горлівської та Тростянецької перекрито рух транспорту в дві смуги та зупинено рух трамваю №8.