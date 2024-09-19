Киевстар возобновил работу сети после сбоя

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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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19 сентября 2024, 10:08  •  6347 просмотра

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Компания Kyivstar сообщила о восстановлении связи и нормальной работе сети. Оператор обнародовал информацию об устранении технических проблем в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

Мобильный оператор Kyivstar (Киевстар) сообщил о восстановлении связи и нормальной работе сети. Оператор обнародовал информацию об устранении технических проблем в своем официальном аккаунте в социальной сети X, пишет УНН.

Детали

«Сеть работает в штатном режиме, связь восстановлена», - сообщили в Kyivstar в X.

Київстар заявив про технічний збій: можливі складнощі зі зв'язком на сході та півночі, назвали терміни відновлення19 сентября 2024, 08:48 • 10124 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
kievstarКиевстар