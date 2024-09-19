Киевстар возобновил работу сети после сбоя
Киев • УНН
Компания Kyivstar сообщила о восстановлении связи и нормальной работе сети. Оператор обнародовал информацию об устранении технических проблем в своем официальном аккаунте в социальной сети X.
Мобильный оператор Kyivstar (Киевстар) сообщил о восстановлении связи и нормальной работе сети. Оператор обнародовал информацию об устранении технических проблем в своем официальном аккаунте в социальной сети X, пишет УНН.
Детали
«Сеть работает в штатном режиме, связь восстановлена», - сообщили в Kyivstar в X.
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