Киевстар заявил о техническом сбое: возможны сложности со связью на востоке и севере, назвали сроки восстановления

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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

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Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
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Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

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Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
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Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

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Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

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Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
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«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
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"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевстар заявил о техническом сбое: возможны сложности со связью на востоке и севере, назвали сроки восстановления

Киевстар заявил о техническом сбое: возможны сложности со связью на востоке и севере, назвали сроки восстановления

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 08:48  •  10313 просмотра

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В сети Киевстар произошел технический сбой, повлиявший на работу некоторых сервисов. Специалисты обнаружили проблему и работают над ее устранением, ожидается восстановление связи в течение 30 минут.

В сети мобильного оператора Kyivstar (Киевстар) произошел технический сбой, повлиявший на работу некоторых сервисов, специалисты обнаружили проблему и работают над ее устранением, обещают восстановление связи в течение 30 минут, о чем сообщили в четверг в X, пишет УНН.

Детали

«Сегодня произошел технический сбой в работе некоторых сервисов сети Киевстар. Наши специалисты уже обнаружили проблему и оперативно работают над устранением последствий. В восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности со связью, но в течение 30 мин они будут решены», - сообщили в Kyivstar.

У Monobank стався технічний збій30 августа 2024, 14:22 • 14371 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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