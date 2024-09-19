Киевстар заявил о техническом сбое: возможны сложности со связью на востоке и севере, назвали сроки восстановления
Киев • УНН
В сети Киевстар произошел технический сбой, повлиявший на работу некоторых сервисов. Специалисты обнаружили проблему и работают над ее устранением, ожидается восстановление связи в течение 30 минут.
В сети мобильного оператора Kyivstar (Киевстар) произошел технический сбой, повлиявший на работу некоторых сервисов, специалисты обнаружили проблему и работают над ее устранением, обещают восстановление связи в течение 30 минут, о чем сообщили в четверг в X, пишет УНН.
Детали
«Сегодня произошел технический сбой в работе некоторых сервисов сети Киевстар. Наши специалисты уже обнаружили проблему и оперативно работают над устранением последствий. В восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности со связью, но в течение 30 мин они будут решены», - сообщили в Kyivstar.
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