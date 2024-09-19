Київстар заявив про технічний збій: можливі складнощі зі зв'язком на сході та півночі, назвали терміни відновлення
Київ • УНН
У мережі Київстар стався технічний збій, що вплинув на роботу деяких сервісів. Фахівці виявили проблему і працюють над її усуненням, очікується відновлення зв'язку протягом 30 хвилин.
У мережі мобільного оператора Kyivstar (Київстар) стався технічний збій, що вплинув на роботу деяких сервісів, фахівці виявили проблему і працюють над її усуненням, обіцяють відновлення зв'язку протягом 30 хвилин, про що повідомили у четвер у X, пише УНН.
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"Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі Київстар. Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків. У східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком, але протягом 30 хв вони будуть вирішені", - повідомили у Kyivstar.
У Monobank стався технічний збій30.08.24, 17:22 • 14684 перегляди