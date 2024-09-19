Київстар відновив роботу мережі після збою
Київ • УНН
Компанія Kyivstar повідомила про відновлення зв'язку та нормальну роботу мережі. Оператор оприлюднив інформацію про усунення технічних проблем у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі X.
Мобільний оператор Kyivstar (Київстар) повідомив про відновлення зв'язку та нормальну роботу мережі. Оператор оприлюднив інформацію про усунення технічних проблем у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі X, пише УНН.
Деталі
"Мережа працює в штатному режимі, звʼязок відновлено", - повідомили у Kyivstar у X.
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