Киевсовет увеличил бюджет на "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн

Киевсовет утвердил увеличение финансирования программы "Защитник Киева" до практически 5 миллиардов гривен. Об этом сообщает Городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Киевский городской совет увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен.

Эти средства предназначены, в частности, для обеспечения материально-технических потребностей Сил обороны, для финансирования подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и обеспечения наших защитников дронами.

Кроме того, деньги будут потрачены на реконструкцию и строительство объектов гражданской защиты населения на общую сумму 1,5 миллиарда гривен.

Напомню, предварительно в бюджете на программу было запланировано 1,5 млрд гривен и мы обещали финансирование увеличивать. И делаем это. Корректировка бюджета для помощи нашим защитникам до 5 млрд грн - не последняя. Будет больше - заявил Виталий Кличко.

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