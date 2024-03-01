Киевсовет увеличил бюджет на "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн
Киев • УНН
Киевский городской совет одобрил увеличение финансирования программы "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен для обеспечения материально-технических потребностей Сил обороны, финансирование подготовки операторов БпЛА, обеспечение защитников дронами и прочее.
Киевсовет утвердил увеличение финансирования программы "Защитник Киева" до практически 5 миллиардов гривен. Об этом сообщает Городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Киевский городской совет увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен.
Эти средства предназначены, в частности, для обеспечения материально-технических потребностей Сил обороны, для финансирования подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и обеспечения наших защитников дронами.
Кроме того, деньги будут потрачены на реконструкцию и строительство объектов гражданской защиты населения на общую сумму 1,5 миллиарда гривен.
Напомню, предварительно в бюджете на программу было запланировано 1,5 млрд гривен и мы обещали финансирование увеличивать. И делаем это. Корректировка бюджета для помощи нашим защитникам до 5 млрд грн - не последняя. Будет больше
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Киевсовет увеличил бюджет на "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн
Киевский городской совет одобрил увеличение финансирования программы "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен для обеспечения материально-технических потребностей Сил обороны, финансирование подготовки операторов БпЛА, обеспечение защитников дронами и прочее.
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