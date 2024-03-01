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Київрада збільшила бюджет на «Захисник Києва» до майже 5 млрд грн

Київ • УНН

 • 49570 перегляди

Київська міська рада схвалила збільшення фінансування програми "Захисник Києва" до майже 5 мільярдів гривень для забезпечення матеріально-технічних потреб Сил оборони, фінансування підготовки операторів БпЛА, забезпечення захисників дронами та інше.

Київрада збільшила бюджет на «Захисник Києва» до майже 5 млрд грн

Київрада затвердила збільшення фінансування програми "Захисник Києва" до практично 5 мільярдів гривень. Про це повідомляє Міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Київська міська рада збільшила видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 мільярдів гривень.

Ці кошти призначені, зокрема, для забезпечення матеріально-технічних потреб Сил оборони, для фінансування підготовки операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та забезпечення наших захисників дронами.

Крім того, гроші будуть витрачені на реконструкцію та будівництво об'єктів цивільного захисту населення на загальну суму 1,5 мільярда гривень.

Нагадаю, попередньо в бюджеті на програму було заплановано 1,5 млрд гривень і ми обіцяли фінансування збільшувати. І робимо це. Коригування бюджету для допомоги нашим захисникам до 5 млрд грн — не останнє. Буде більше 

– заявив Віталій Кличко.

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік: на ЗСУ виділили один мільярд гривень15.12.23, 03:00 • 46350 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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