Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год: на ВСУ выделили один миллиард гривен

Киевский городской совет утвердил бюджет на 2024 год, предусмотрев средства на военную помощь, несмотря на законодательные ограничения. Запланировано более 72,6 млрд грн доходов и 85,3 млрд грн расходов, приоритетом которых является критическая инфраструктура и поддержка ключевых секторов, таких как образование и здравоохранение.