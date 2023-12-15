Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год: на ВСУ выделили один миллиард гривен
Киевский городской совет утвердил бюджет на 2024 год, предусмотрев средства на военную помощь, несмотря на законодательные ограничения. Запланировано более 72,6 млрд грн доходов и 85,3 млрд грн расходов, приоритетом которых является критическая инфраструктура и поддержка ключевых секторов, таких как образование и здравоохранение.
Минобороны выиграло арбитражей на почти миллиард гривен
Министерство обороны Украины выиграло пять арбитражных судов с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Таковы результаты работы новой команды Минобороны, работающей с сентября этого года. Кроме того, еще по двум контрактам Министерство юстиции Украины подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33 164 788,23 долларов США.
Pornhub подвел итоги 2023 года: Украина вошла в топ-15 по просмотрам
Названы основные тренды, а также топ-20 стран с наибольшими просмотрами, куда попала и Украина.
Финляндия подпишет оборонный пакт с США для расширения военного доступа
Финляндия подпишет оборонный пакт с Соединенными Штатами, чтобы укрепить свою безопасность и позволить доступ американским войскам в страну в преддверии ожидаемого членства в НАТО. Соглашение способствует американскому военному присутствию и проведению совместных учений без создания постоянных американских баз в Финляндии.
В оккупированном Мариуполе "прилет": вспыхнул пожар, на место едут "скорые"
По данным "Бердянск Сегодня", взрывы прогремели в Бердянске и Мариуполе.
Кулеба рассказал о страстях, бушевавших в дипломатическом кругу накануне решения Евросовета
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, подчеркнул решимость и веру как ключевые закулисные факторы в получении поддержки ЕС в переговорах о членстве Украины, несмотря на сомнения относительно позиции Венгрии. Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: европейские лидеры приветствуют Зеленского
Европейские лидеры поздравили Президента Украины Зеленского с началом переговоров о вступлении в ЕС.
Финляндия на месяц закроет границу с Россией из-за угрозы национальной безопасности
Финляндия полностью закроет свою границу с Россией на месяц, начиная с 20:00 завтрашнего дня, о чем объявила министр внутренних дел Мари Рантанен, ссылаясь на угрозу национальной безопасности от нелегальных въездов под влиянием другого государства.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 18 декабря - СМИ
ЕС начнет официальные переговоры о членстве с Украиной после того, как лидеры ЕС одобрили рекомендацию, несмотря на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воздержался во время голосования.
Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим
В Одесской ОГА отмечают, что ни один пострадавший человек, ни один пострадавший клочок имущества не останется без внимания местных органов власти, а также местной администрации.