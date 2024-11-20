Киевская ОВА налаживает сотрудничество с университетами Тосканы: что предложили итальянцы
Киев • УНН
Руслан Кравченко во время визита в Италию инициировал партнерство между университетами Киевщины и Тосканы. Обсудили сотрудничество в медицинском образовании и поддержку 15 тысяч украинских беженцев в регионе.
Во время визита в Италию председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко встретился с представителями университетов итальянского региона Тоскана, передает УНН.
"Тосканские университеты популярны благодаря своей многовековой истории, высокому качеству образования и инновационным подходам к обучению. Они занимают ведущие позиции в рейтингах Европы, предлагают широкий спектр современных программ обучения и активно сотрудничают с международными академическими сообществами. Инициировал подписание меморандумов о партнерстве между нашими университетами, поскольку это открывает новые перспективы для студентов и преподавателей", - сказал он.
На Киевщине функционируют 3 университета - Белоцерковский национальный аграрный университет, Университет Григория Сковороды в Переяславе и налоговый университет в Ирпене. Поэтому заинтересованы прежде всего в сотрудничестве с профильными учебными заведениями.
"Также нуждаемся в обмене опытом с медицинскими учебными заведениями. Учитывая вызовы войны, приходится сталкиваться с большим количеством травм и нехваткой медперсонала. Еще один аспект - реализация программ по ментальному здоровью. На Киевщине функционирует 4 медицинских колледжа и мы стремимся повысить квалификацию персонала. В профессиональных кадрах также нуждается сфера строительства и экономика, учитывая значительную потребность в восстановлении", - рассказал глава Киевской ОВА.
Кравченко также встретился с украинской громадой в Тоскане.
"Благодарен правительству Италии за помощь и поддержку наших беженцев. Сегодня в регионе Тоскана 15 тысяч человек, которые вынуждены были покинуть страну из-за российской агрессии. Многие из тех, кто сейчас за пределами Украины, хотят вернуться домой", - сказал он.
Во время общения с громадой председатель Киевской ОВА рассказал о программах по поддержке ВПЛ, которые реализуют на Киевщине, о создании рабочих мест и восстановление жилья, возможность обучения онлайн.
"Несмотря на все сложности работаем над возвращением людей домой. Обратился к громаде с просьбой активнее рассказывать итальянцам о ситуации в Украине. Чтобы каждый из итальянцев понимал, что победить российского агрессора можем только вместе", - подчеркнул он.