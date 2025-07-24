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Киевская область вводит дифференцированный сигнал воздушной тревоги: что это значит

Киев • УНН

 • 4168 просмотра

В Киевской области введен дифференцированный сигнал воздушной тревоги, который будет объявляться только в районах с реальной угрозой. Новая система, протестированная с Воздушными силами и ГСЧС, обеспечивает адресное оповещение для поддержки бизнеса и обучения.

Киевская область вводит дифференцированный сигнал воздушной тревоги: что это значит

В Киевской области теперь будет дифференцированный сигнал воздушной тревоги - объявляться он будет только в районах с реальной угрозой, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

С сегодняшнего дня сигнал воздушной тревоги в Киевской области дифференцирован. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза

- написал Калашник.

Детали

Например, по его словам, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, находящуюся под непосредственной угрозой, а не по всей Киевщине. "Такую систему мы протестировали сегодня ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС. Система отработала надежно и без сбоев", - отметил глава ОВА.

"Мы продолжаем модернизацию всей региональной системы оповещения", - отметил он.

Калашник указал, что новая архитектура включает: современное оборудование; цифровые каналы связи; резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже во время отключений. 

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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